Zagreb: Komisija bo podprla Hrvaško in zavrnila slovensko tožbo #arbitraža

Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je v Zagrebu poudaril, da bo Evropska komisija potrdila hrvaška stališča glede arbitraže s Slovenijo. Foto: Reuters

Hrvaški premier Andrej Plenković je v sredo zvečer ponovil, da Hrvaška ni kršila evropskega prava, in znova pozval slovensko stran k dvostranskim pogajanjem, ki so po njegovih besedah najpreprostejša rešitev spora o meji.

Poudaril je, da je na mizi še vedno hrvaški protokol o načinu reševanja odprtega vprašanja, ki ga je lani v Zagrebu predstavil slovenskemu premierju Miru Cerarju.

"Počakajmo na konec slovenskih volitev. Kar zadeva pravne poteze, smo sprožili vse, kar smo lahko, in na način, ki ustreza tistemu, kar bo pomagalo našim in mednarodnim pravnim strokovnjakom pri zastopanju hrvaških stališč," je po seji vrha HDZ izjavil Plenković.

Zagreb: Komisija bo sporočila, da ni elementov za slovensko tožbo

Hrvaška zunanja ministrica Pejčinović Burićeva je danes dejala, da so na Hrvaškem lahko povsem mirni, saj so hrvaški in mednarodni pravniki na sredinem zaslišanju v Bruslju zelo dobro pojasnili hrvaška stališča.

Izrazila je prepričanje, da bo Evropska komisija po izteku roka za odgovor, torej 18. junija, potrdila hrvaške trditve, da elementi za slovensko tožbo ne obstajajo.

"Obe strani soglašata, da arbitražna sodba ni bila uveljavljena. Na terenu ni bilo nobenih sprememb, vključno z mejo iz leta 1991," je v pogovoru za hrvaški javni radio dejala hrvaška zunanja ministrica.

Poudarila je, da sta državi leta 1991 skupaj uveljavili meddržavno mejo, ki jo je potrdila Badinterjeva komisija, in da je Slovenija s to mejo vstopila v schengensko območje.

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle, je v sredo v Bruslju izjavil, da je Slovenija zadovoljna z ustno obravnavo o arbitraži. Foto: STA

Pejčinović Burićeva: Državi bi morali ribiče pustiti pri miru

Hrvaška zunanja ministrica hkrati obžaluje, da je Slovenija prekinila dogovor iz leta 2005 o izogibanju incidentov in kaznovanju ribičev.

Menila je, da je treba ribiče obeh držav pustiti, da opravljajo svoje delo, kot so to počeli do zdaj, državi pa morata biti odgovorni in rešiti spor o meji.

Pejčinović Burićeva je tudi izrazila pričakovanje, da bo prihodnja slovenska vlada bolj odprta za dialog kot Cerarjeva vlada.