Arbitraža: slovenska in hrvaška delegacija v Bruslju iz oči v oči

Ustno obravnavo predvideva pogodba EU. Po 259. členu lahko država članica EU, ki meni, da druga država ni izpolnila svojih obveznosti iz sporazumov, zadevo predloži Sodišču EU. A še pred tem ukrepom mora primer predložiti Evropski komisiji. Komisija lahko nato v treh mesecih pripravi mnenje, lahko pa se sploh ne izreče. Ne glede na to postopek pred sodiščem lahko steče.

OBRAVNAVA DOLGA DVE URI IN 20 MINUT

Obravnava se bo začela ob 14.30, trajala bo do predvidoma 16.50. Po uvodu komisije naj bi imela vsaka stran pol ure za predstavitev stališč, nato vsaka deset minut za odgovor na stališča druge strani. Zatem naj bi imela komisija pol ure za vprašanja oziroma svoj odziv, potem vsaka stran pet minut za sklepno argumentacijo in na koncu komisija deset minut za svoj sklep.

Omenjeni 259. člen je Slovenija sprožila s pismom sredi marca zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne razsodbe. Obe strani se zdaj lahko ustno in pisno izrečeta. Obravnava bo potekala za zaprtimi vrati v slovenščini, hrvaščini in angleščini. Komisijo naj bi zastopali predstavniki pravne službe, Slovenijo predstavniki zunanjega ministrstva.

Slovenija in Hrvaška bosta po pričakovanjih predstavili svoja dobro znana stališča. Posebnih političnih pobud komisije se na tej strokovni obravnavi ne pričakuje. Komisija po neuradnih navedbah sicer tudi do zdaj ni še ničesar predlagala, ne uradno ne neuradno.

Arbitražno sodišče je presodilo, da velika večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje široko območje stika Slovenije z odprtim morjem. Foto: http://www.vlada.si

Neuradno je tudi znano, da je Hrvaška na pismo odgovorila z znanim argumetnom, da ne krši prava EU in da tako Unija pri tem vprašanju nima pristojnosti. Prav to je ravno v ponedeljek ponovila državna sekretarka za evropske zadeve na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić. Dejala je, da Evropska komisija ne bo našla nobene sledi, da je Hrvaška kršila pravo EU. Hrvaška po njenih besedah zakone EU "sistematično in dosledno izvaja", ko gre za meddržavno mejo iz leta 1991.

Vsebina slovenskega pisma za zdaj ostaja zaupna. Po do zdaj razkritih informacijah naj bi vključevalo povsem konkretne kršitve prava Unije zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe, na primer kršitve načel pravne države, onemogočanje izvajanja prava Unije Sloveniji ter kršitve schengenskih in skupnih ribiških pravil.

SODIŠČE VEČINO PIRANSKEGA ZALIVA PRISODILO SLOVENIJI Arbitražno sodišče, ki je odločalo o meji med Slovenijo in Hrvaško, je 29. junija lani določilo mejo med državama na kopnem in na morju. Sodbo je poslušala le slovenska stran. Sodišče je presodilo, da velika večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje široko območje stika Slovenije z odprtim morjem. To sicer de iure ostaja hrvaško teritorialno morje, a na tem območju Hrvaška ne sme ovirati plovbe plovilom, ki iz mednarodnega morja plujejo v slovensko morje, pa tudi sicer ne sme izvajati dejanj, ki bi lahko ovirala to povezavo slovenskega morja z mednarodnimi vodami. Na kopnem je sodišče bolj ali manj sledilo razmejitvam med katastrskimi občinami, kar pomeni, da je meja na nekaterih spornih območjih ostala razdrobljena in neživljenjska, zlasti na območju Mure ali pa v Beli krajini v vasi Brezovica. Slovenija je "izgubila" tudi levi breg Dragonje. Hrvaška sodbe ne priznava in zavrača njeno uveljavitev. Ponavljajo, da so izstopili iz procesa zaradi "kontaminacije postopka" z nedovoljenimi pogovori med slovensko agentko in arbitrom, čeprav je sodišče lani presodilo, da je to bila kršitev, a ne tako velika, da sodišče ne bi moglo končati svojega dela v skladu z mandatom iz arbitražnega sporazuma. Slovenija je na drugi strani že sprejela potrebne zakone za implementacijo, a pri dokončni označitvi meje na terenu in uskladitvi evidenc brez sodelovanja Hrvaške ne bo šlo.

Evropska komisija s svojimi tako uradnimi kot neuradnimi odzivi že ves čas vzbuja občutek, da se s slovensko-hrvaškim sporom preprosto noče ukvarjati. Foto: Reuters

Komisija s svojimi tako uradnimi kot neuradnimi odzivi že ves čas vzbuja občutek, da se s slovensko-hrvaškim sporom preprosto noče ukvarjati, tako da po dozdajšnjih signalih od nje niti v prihodnje ni pričakovati veliko. Pravna služba komisije je po javno objavljenem julijskem zapisniku razprave kolegija o arbitražni odločbi potrdila povezavo med arbitražno odločbo in pravnim redom EU. Komisija je takoj po razglasitvi arbitražne razsodbe obe strani tudi pozvala k njeni uresničitvi.

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker poudarja, da se morata državi dogovoriti med seboj in da njun spor ne zanima nikogar drugega. EU je sicer sopodpisnica arbitražnega sporazuma, ki naj bi zagotovil rešitev tega vprašanja.

Pasivnost Junckerjeve komisije je mogoče pojasniti z vplivom evropske strankarske politike. Hrvaški premier Andrej Plenković je namreč član najvplivnejše evropske politične družine, desnosredinske Evropske ljudske stranke.