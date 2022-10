Zagorelo v razvpitem zaporu Evin

Videoposnetki, objavljeni na spletu, prikazujejo plamene in dim na lokaciji v Teheranu, slišati pa je bilo tudi streljanje in eksplozije, poroča BBC. Poškodovanih naj bi bilo vsaj osem oseb, več informacij pa do zdaj ni znanih. Uradnik, ki so ga citirali državni mediji, je dejal, da je situacija pod nadzorom, vendar se nemiri, vsaj glede na posnetke, nadaljujejo.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3 — ian bremmer (@ianbremmer) October 15, 2022

Iran sicer že tedne zajamejo protivladni protesti. Prvič so izbruhnili prejšnji mesec po smrti 22-letne Mahse Amini. Uradno pojasnilo je bilo, da je umrla zaradi srčnega infarkta, vendar je njena družina temu oporekala, češ da je umrla zaradi policijskega nasilja.