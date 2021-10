Zadnji evropski geto: ljudje živijo brez tekoče vode, avtobusi se temu mestu izogibajo

Razpadajoče zgradbe, smrad kanalizacije, ljudje živijo v slabih higienskih razmerah, brez tekoče vode in elektrike. Razsajajo najrazličnejše bolezni, kot so hepatitis, meningitis, uši in kraste. Vse to je žalosten pogled na romsko naselje Lunik IX v mestu Košice na vzhodu Slovaške, ki velja za zadnji evropski geto.

V naselju Lunik IX živi ena največjih romskih skupnosti na Slovaškem. Leta 1979 so naselje poselili Romi, od takrat se je število prebivalcev trikrat povečalo. Zgradb niso obnavljali vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ljudje živijo v dotrajanih stavbah in prenatrpanih prostorih, brez tekoče vode, nekateri tudi brez elektrike, piše hrvaški Jutranji list.

V naselju na vzhodu Slovaške živi nekaj več kot štiri tisoč ljudi. Med prebivalci razsajajo najrazličnejše bolezni, kot so hepatitis, meningitis, uši in kraste.

V mestu je brezposelnost več kot 90-odstotna. V Luniku trenutno delujeta vrtec in osnovna šola. Skozi mesto sicer vozi avtobus, a potnike pobira le na določenih postajališčih, vozniki pa se tej avtobusni liniji raje izogibajo.

Dekleta zanosijo pri 15. letih, pri 30. že postanejo babice. Foto: Reuters

Edina svetla točka mesta je župnija, ki jo upravljajo Salezijanci. "Župnijo obdaja visoka vrata. Vse moramo zaklepati, sicer bi prihajalo do tatvin. Le tako lahko ohranjamo mir," pove župnik Marian Peciar.

Pred mesecem dni je največje romsko naselje na Slovaškem obiskal tudi papež Frančišek.

"Razlika med nami in drugimi organizacijami, ki delujejo tukaj, je, da smo mi stalno prisotni. Meščani vedo, da smo tukaj zanje in nam zaupajo," je dodal redovnik Peter Veselsky. Odkar so Salezijanci pred tridesetimi leti prišli v naselje, so pomagali več deset ljudem, da so zapustili naselje in si ustvarili boljše življenje.