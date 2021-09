Začelo se bo sojenje: 20 obtožencev za napade v Parizu

Prizorišče sojenja dvajsetim obtožencem. Foto: Reuters Medsebojno usklajeni in koordinirani teroristični napadi so se v Parizu začeli 13. novembra leta 2015 in sicer okrog devete ure zvečer. Prvi samomorilski napadalec se ni uspel prebiti v notranjost štadiona Stade de France, kjer je takrat potekala prijateljska nogometna tekma med Francijo in Nemčijo. Na tribunah je bil tudi francoski predsednik Francois Hollande.

Prvi samomorilec se je zato razstrelil pred stadionom. Sledilo je še več napadov v različnih francoskih barih, nato pa še v Bataclanu med koncertom skupine Eagles of Death Metal.

Skupno je umrlo 130 ljudi, še 490 oseb je bilo poškodovanih.

Glavni obtoženec je 31-letni Salah Abdeslam, v Bruslju rojeni Francoz, ki naj bi koordiniral prihod teroristov iz Sirije.

Sojenje v posebej, sicer začasno izdelani zgradbi, bo predvidoma trajalo devet mesecev. Med pričami bo tudi nekdanji predsednik Hollande.

Glavni obtoženec je 31-letni Salah Abdeslam, v Bruslju rojeni Francoz, ki naj bi koordiniral prihod teroristov iz Sirije. Osebno naj bi na tej poti spremljal vse tri samomorilske napadalce in morda podoben napad načrtoval tudi sam. Med napadi se je v Parizu razstrelil tudi njegov brat. Policija ga je ujela štiri mesece pozneje v stanovanju v Bruslju. Nekaj dni pozneje so teroristi, domnevno iz iste bruseljske celice, izvedli še napad na bruseljskem letališču. Tam je umrlo 32 ljudi.

V Parizu bodo skupno sodili dvajsetim osebam. Šestim bodo sodili v njihovi odsotnosti. Pet naj bi že umrlo v Iraku ali Siriji, eden med njimi je v zaporu v Turčiji.

