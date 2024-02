Za Ruse se v Ukrajini borijo tudi Indijci

Najmanj ducat Indijcev so preslepili, da so se priključili ruski vojski v invaziji na Ukrajino. Eden izmed njih je bil nedavno ubit v raketnem napadu. Razburjene družine mladih moških indijsko vlado pozivajo, naj zahteva njihovo vrnitev v domovino. Sumljivi agenti naj bi novačili tudi kandidate iz Združenih arabskih emiratov, Nepala in Šrilanke.

Indijski državljan Hemal Ashwinbhai iz zvezne države Gujarat je po navedbah britanskega BBC, ki se sklicuje na poročanje indijskega časopisa The Hindu, prejšnji teden umrl v raketnem napadu na bojišču v Ukrajini.

Hemalov oče je pretekli petek za BBC povedal, da je s sinom nazadnje po telefonu govoril pred tremi dnevi. Povedal je, da ga je ruska vojska poslala na frontno črto okoli 20 kilometrov v notranjost Ukrajine. Slišala sta se vsakih nekaj dni, ko je imel sin dostop do mobilnega omrežja.

Razburjene družine moških, ki se za ruske sile borijo v Ukrajini, so indijsko vlado zdaj pozvale, naj zahteva njihovo vrnitev v domovino.

Ruski vojski se je lani pridružilo sto Indijcev

Indijske moške, stare od 22 do 31 let, so agenti novačili za pomočnike v vojaških ustanovah v Rusiji. Po navedbah njihovih družin naj bi jih na bojišče pošiljali pod pretvezo vojaškega usposabljanja, poroča BBC.

Z ruskega obrambnega ministrstva so za časnik The Hindu dejali, da se je v lanskem letu njihovim vojaškim silam pridružilo okoli sto indijskih državljanov. Indijsko zunanje ministrstvo priznava, da so se nekateri Indijci prijavili za podporo ruski vojski. O vseh primerih je bilo obveščeno njihovo veleposlaništvo v Moskvi.

Videoposnetki, ki kažejo, kako so agenti prevarali mlade Indijce in jih poslali v vojno, so šokirali njihove družine. Večinoma gre za revne Indijce, ki se preživljajo kot vozniki rikš in prodajalci čaja.

Za službo v Rusiji so morali odšteti prek tri tisoč evrov

Družine zatrjujejo, da so agenti od kandidatov zahtevali več kot 300 tisoč rupij plačila (okoli 3.300 evrov) in jim po nekaj mesecih obljubljali ruski potni list. Novačili naj bi tudi mlade moške iz Združenih arabskih emiratov, Nepala in Šrilanke.

Družine preslepljenih Indijcev so za BBC povedale, da so njihove sinove premamile obljube o visokih zaslužkih v Rusiji. Niso vedeli, da gre za vpoklic v vojaško službo, niti niso natančno vedeli, kaj jih čaka.

Oče enega izmed žrtev je za BBC pojasnil, da je njegov 28-letni sin delal v logističnem podjetju v Dubaju. Skupaj s tremi prijatelji so se po ogledu oglasa za službo v Rusiji, v katerem so jim obljubljali plačo od 90 tisoč do 100 tisoč rupij (okoli tisoč evrov), odločili za nov izziv. Njihove plače so sicer znašale okoli 400 evrov. "Pomagajte mi prosim vrniti sina," je za BBC dejal oče.

Foto: Reuters Connect Njegov primer je le eden izmed številnih tragičnih zgodb, ki so se zgodile v več zveznih indijskih državah. Po navedbah BBC je le ena oseba uspela zapustiti Rusijo in se vrniti domov.

Agenti so za novačenje Indijcev uporabljali tudi družbena omrežja. "V Moskvi smo nato podpisali pogodbo v ruskem jeziku in nehote postali vojaki, ki so jih poslali v vojno. Bili smo prevarani," je zatrdil eden izmed mladih Indijcev, ki ni imel nobenih vojaških znanj in izkušenj.