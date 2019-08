Za nami je najbolj vroč julij v 140 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji julij je bil globalno najbolj vroč julij, odkar so pred 140 leti začeli beležiti podatke o temperaturah po svetu, je danes sporočila ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA). Rekordna vročina je tudi zmanjšala obseg ledu na Arktiki in Antarktiki na najnižjo raven v zgodovini, ugotavljajo znanstveniki.