Vrh Evropske unije sprejel sibivsko izjavo z desetimi zavezami

Voditelji 27 članic EU so danes v romunskem mestu Sibiu sprejeli izjavo z desetimi zavezami prihodnjim generacijam, v kateri so potrdili prepričanje, da so članice unije enotne in močnejše v vse bolj spremenljivem in izzivov polnem svetu.

"Zavedamo se odgovornosti, da kot voditelji zagotovimo močnejšo unijo in svetlejšo prihodnost ob prepoznavanju evropske perspektive drugih evropskih držav. Zato danes soglasno sprejemamo deset zavez, ki bodo pomagale uresničiti to odgovornost," piše v sibivski izjavi.

Poziv k enotnosti in solidarnosti

Prva zaveza je, da bodo branili eno Evropo, od vzhoda do zahoda, od severa do juga, saj so se pred tridesetimi leti milijoni borili za svobodo in enotnost ter zrušili železno zaveso, ki je desetletja delila Evropo, zato zdaj ni prostora za razhajanja, ki so v nasprotju s skupnimi interesi.

Vrha se je udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec. Foto: Reuters

V naslednjih treh točkah se zavezujejo, da bodo ostali enotni in solidarni v dobrem in slabem ter da bodo govorili z enim glasom, da si bodo vselej prizadevali za skupne rešitve v duhu spoštljivosti in razumevanja ter da bodo še naprej varovali naš način življenja, demokracijo in vladavino prava.

Prav tako se voditelji zavezujejo, da bodo zagotovili rezultate, kjer je to najpomembnejše, in da bo Evropa še naprej "velika pri velikih vprašanjih", da bodo še naprej poslušali skrbi in upanja vseh Evropejcev ter poskušali unijo približati državljanom.

Obljuba za naslednje generacije Evropejcev

Obljubljajo tudi, da bodo vselej podpirali načelo pravičnosti, naj gre za trg dela, socialno varstvo, gospodarstvo ali digitalno preobrazbo, da si bodo še naprej prizadevali za zmanjševanje neenakosti in pomagali najranljivejšim v Evropi ter da bodo ljudje vselej imeli prednost pred politiko.

S sedmo zavezo obljubljajo, da se bodo opremili z orodji, ki bodo zagotovila uresničitev ambicij. Z osmo pa, da bodo zavarovali prihodnost za naslednje generacije Evropejcev, vlagali v mlade in gradili unijo, ki se bo zmožna spopasti z najbolj perečimi izzivi 21. stoletja.

Nemška kanclerka Angela Merkel si je vzela čas in pozdravila tamkajšnje prebivalce romunskega mesta. Foto: Reuters

Obljubljajo tudi, da bodo državljane varovali z vlaganjem v mehko in trdo moč ter s sodelovanjem z mednarodnimi partnerji. Deseta zaveza pa se glasi, da bo Evropa odgovorna globalna igralka, ki bo še naprej podpirala mednarodno ureditev na temelju skupnih pravil, si prizadevala čim bolj izkoristiti trgovinske priložnosti ter zavarovati okolje in se boriti proti podnebnim spremembam.

Voditelji zagotavljajo, da bodo prejemali odločitve v skladu z duhom in črko teh desetih zavez. "Današnja unija je močnejša od včerajšnje in še naprej želimo krepiti njeno moč za jutri. To je naša zaveza prihodnjim generacijam. To je sibivski duh in duh nove unije 27 članic, ki so se pripravljene skupaj soočiti s prihodnostjo," sklenejo voditelji v sibivski izjavi.