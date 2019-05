Evropska komisija v petih letih delovanja ni bila kos vsem izzivom #video

Beethovnova Deveta simfonija, danes evropska himna, predstavlja simbol sodelovanja, nanjo pa skoraj zagotovo ne pleše več premierka Theresa May. Nezadovoljnih je tudi 52 odstotkov Britancev, ki so na referendumu leta 2016 glasovali za brexit.

Nezadovoljni tudi z delovanjem Evropske komisije

Prazne obljube so završale po ulicah in na naslovnicah časopisov, britanski parlament je trikrat zavrnil sporazum, ki ga je Mayeva sklenila z Evropsko Unijo. Sledile so burne razprave in preložitev brexita do 31. oktobra.

Številni so nezadovoljni tudi z delom Evropske komisije, ki jo vodi Jean-Claude Juncker. Kot pojasnjuje Boštjan Udovič iz Katedre za mednarodne odnose, se je negativno delovanje komisije zrcalilo predvsem v luči slabega reševanja perečih točk in problemov, med drugimi tudi arbitraža med Slovenijo in Hrvaško, kjer bi komisija lahko imela večjo vlogo, če bi to želela.

Šarec si želi, da bi bila nova komisija bolj dejavna

Udovič izpostavlja, da komisija ni našla pravega pristopa niti z migrantsko krizo. Nad komisijo ni navdušen niti slovenski premier Marjan Šarec. Kot je dejal za ameriško tiskovno agencijo si želi, da bi bila nova komisija bolj dejavna, saj je po njegovem mnenju zahodni Balkan zanimivo območje.

Evropski parlament je bil medtem bolj na stranskem tiru. Se je pa zaradi obeh krepila moč Evropskega sveta, trdijo strokovnjaki. Ne nazadnje mora to tudi predstavljati - sožitje, solidarnost in enotnost kot dvanajst zlatih zvezd na temno modri zastavi.