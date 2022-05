Von der Leynova: Skupno naročanje vojaške opreme bo okrepilo nas in Nato

Predsednica je pozvala k skupnemu naročanju vojaške opreme, saj to prinese operativne koristi za oborožene sile držav članic, poleg tega ima finančne koristi, prednosti pa bodo tudi za industrijo.

Komisija bo po njenih besedah skupaj z državami članicami vzpostavila delovno skupino, prek katere bodo lahko skupaj naročale opremo in zapolnile svoje takojšnje potrebe po njej, ki so nastale zaradi vojne v Ukrajini. V ta namen je predviden tudi finančni instrument v višini 500 milijonov evrov v dveh letih, navajajo na komisiji.

Po navedbah virov pri EU bodo ta sredstva prerazporejena v okviru trenutnega večletnega finančnega okvirja.

Kmalu tudi skupno naročanje brez davka na dodano vrednost

Jeseni pa bo Bruselj predlagal še uredbo, ki bo omogočila skupno naročanje brez davka na dodano vrednost, je povedala predsednica komisije. Med drugim bo predlog vključeval oblikovanje Evropskega programa za obrambne naložbe, ki bo članicam omogočil vzpostavitev skupnega konzorcija za nakup opreme, so pojasnili v Bruslju.

"To bo okrepilo našo neodvisnost in odpornost. Obenem bo to okrepilo zvezo Nato," je povedala Ursula von der Leyen.

Komisija, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in Evropska obrambna agencija ugotavljajo, da je ena od pomanjkljivosti premajhno vlaganje v obrambo. Naložbe v obrambo držav članic so se med letoma 1999 in 2021 povečale za 20 odstotkov. ZDA so medtem naložbe povečale za 66 odstotkov, Rusija za 292, Kitajska pa za 592.

Druga pomanjkljivost je razdrobljenost obrambne industrije, ki je posledica razdrobljenega povpraševanja. Poleg tega je industrija odvisna od drugih delov sveta pri ključni obrambni opremi.

Tretja pomanjkljivost pa se nanaša na obrambne zmogljivosti, kjer je treba znova napolniti zaloge vojaške opreme, ker so jo poslale Ukrajini, nadomestiti sisteme iz obdobja Sovjetske zveze ter okrepiti protiletalske in protiraketne obrambne sisteme.