"Vojska je pripravljena, da napade prestolnice po Evropi" #vŽivo

130. dan ruske invazije na Ukrajino. Beloruski diktator grozi Zahodu z bombardiranjem evropskih prestolnic. Oblasti ruskega Belgoroda so sporočile, da je v bližini meje z Ukrajino odjeknila vrsta eksplozij, ki so uničile več stanovanjskih zgradb in terjale najmanj tri življenja, še štirje ljudje naj bi bili ranjeni. Boji na vzhodu Ukrajine v Donbasu se medtem ne umirjajo, trenutno pa so osredotočeni predvsem na strateško pomembno mesto Lisičansk v regiji Lugansk, ki ga od mesta Severodoneck - tega so Rusi uspeli zavzeti prejšnji teden - ločuje le reka Severski Donec.

"Pustite nas pri miru in mi bomo vas pustili pri miru," je po poročanju BBC Zahodu sporočil beloruski Aleksandar Lukašenko. "Naša vojska je pripravljena, da napade prestolnice po Evropi. Če se bo Zahod odločil za napad na Belorusijo, kot kažejo načrti držav, potem bo naš odgovor takojšni. Odgovorili bomo v isti sekundi," sporoča zaveznik Vladimirja Putina.

Boji na vzhodu Ukrajine v Donbasu se medtem ne umirjajo, trenutno so osredotočeni predvsem na strateško pomembno mesto Lisičansk v regiji Lugansk, ki ga od mesta Severodoneck - tega so Rusi uspeli zavzeti prejšnji teden - ločuje le reka Severski Donec.

Proruski separatisti v Ukrajini so v soboto sporočili, da so njihove sile ob pomoči Rusije Lisičansk popolnoma obkolile. Ukrajinska vojska je te navedbe zavrnila in zatrdila, da se boji za mesto nadaljujejo in da zaenkrat ostaja pod njenim nadzorom.

Po poročanju britanskega BBC proruski separatisti zdaj trdijo, da so tudi že uspešno vdrli v Lisičansk in prišli do samega središča mesta. Ruski mediji so objavili posnetke separatističnih ali ruskih sil, to ni povsem jasno, kako paradirajo po tamkajšnjih ulicah. Na spletu so zakrožili tudi posnetki ruske zastave, kako plapola na poslopju mestnih oblasti.

Oblasti ruskega Belgoroda so sporočile, da je v bližini meje z Ukrajino odjeknila vrsta eksplozij, ki so uničile več stanovanjskih zgradb in terjale najmanj tri življenja, še štirje ljudje naj bi bili ranjeni.

Kot je na spletni aplikaciji Telegram danes zapisal guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov, je v mestu z okoli 400 tisoč prebivalci ponoči odjeknilo več eksplozij. Poškodovanih naj bi bilo najmanj 11 večstanovanjskih zgradb in 39 zasebnih hiš, pet naj bi jih bilo povsem uničenih.

Po navedbah guvernerja so bili v napadih ubiti najmanj trije ljudje, še vsaj štirje so ranjeni, med njimi desetletni deček. Kot je še dodal, incident še preiskujejo, zaenkrat je videti, da je sistem zračne obrambe vendarle deloval. Ukrajina se na poročila zaenkrat ni odzvala, neodvisno pa jih ni mogoče preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mesto Belgorod, upravno središče istoimenske regije, leži okoli 40 kilometrov od meje z Ukrajino. Odkar je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino, je ruska stran že večkrat poročala o napadih na to in druga mesta vzdolž meje. Ukrajina odgovornosti zanje doslej ni prevzela, jih je pa med drugim označila kot maščevanje in "karmo" za rusko invazijo.