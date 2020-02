Vojak v krvavem pokolu ubil 17 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nakupovalnem središču v tajskem mestu Nakhon Ratchasima je danes prišlo do krvavega pokola. Nek vojak je streljal na ljudi in jih 17 ubil, 14 pa je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti.