Voditeljici Hongkonga protest v parlamentu preprečil nagovor

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam naj bi danes imela svoj letni nagovor v parlamentu, a se je tej nameri na koncu odpovedala zaradi nenehnega vmešavanja, motenj in protesta opozicijskih poslancev. Nagovor je kasneje podala prek videopovezave.

Lamova je dvakrat poskušala začeti nagovor v parlamentu, ki je tri mesece po vpadu zamaskiranih protestnikov znova odprl vrata, a jo je skupina poslancev, ki se zavzemajo za več demokracije, vsakič znova preglasila. Med drugim so na projektorju za Lamovo, ki je stala na govorniškem odru, predvajali protestne slogane.

Na koncu se je hongkonška voditeljica odpovedala poskusom, da bi spregovorila. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, se je tokrat prvič od začetka tradicije leta 1948 zgodilo, da voditelj Hongkonga ni mogel podati letnega nagovora.

Nagovor je morala posneti

Namesto tega je Lamova nagovor objavila v videoposnetku. V njem je poudarila svojo zavezanost načelu ene države, dveh sistemov - političnemu sistemu, ki v Hongkongu velja od konca britanske nadvlade - in dejala, da pozivov k neodvisnosti Hongkonga ne bodo tolerirali. Naznanila je tudi več projektov gradnje stanovanj, češ da je to eden glavnih izzivov mesta.

"Trdno verjamem, da bo Hongkong prestal to nevihto in se premaknil naprej," je še dejala. V svojem nagovoru sicer ni pokazala nikakršnega popuščanja zahtevam protestnikov in tako ta ni naletel na odobravanje zagovornikov več demokratičnih svoboščin.

Protestniki prejeli podporo ZDA

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, ki postajajo vse bolj nasilni. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Protestniki so bili v torek deležni tudi podpore iz ZDA. Predstavniški dom ameriškega kongresa je namreč potrdil predlog zakona, katerega cilj je braniti človekove pravice v Hongkongu.

Predlog, ki še vedno potrebuje podporo senata, predvideva leten pregled stanja, da bi ugotovili, ali Hongkong še vedno uživa zadostno avtonomijo, da si zasluži svoj poseben trgovinski status. Ta status med drugim Hongkongu zagotavlja zaščito pred sankcijami in carinami, ki bi jih ZDA uvedle za preostalo Kitajsko.

Predlog tudi omogoča prebivalcem Hongkonga pridobitev vizuma za ZDA, tudi če bi bili aretirani zaradi udeležbe na nenasilnih protestih. Kdorkoli, ki bi bil "odgovoren za ugrabitev in mučenje ljudi, ki bi uveljavljali mednarodno priznane človekove pravice", pa bi bil v skladu z zakonom deležen sankcij, pojasnjuje BBC.

Kitajska, ki za stopnjevanje protestov v zadnjih tednih obtožuje "zunanje sile", je že obsodila predlog zakona in sporočila Washingtonu, naj se preneha vmešavati.