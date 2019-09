Venezuela zagotavlja, da je pripravljena na samoobrambo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nihče ne bo teptal svete venezuelske zemlje. Odgovorili bomo in upamo, da se to ne bo nikoli zgodilo. Pripravljeni smo na samoobrambo in na odgovor," je dejal minister po srečanju z visoko komisarko ZN za človekove pravice Michelle Bachelet.

Stalni svet Organizacije ameriških držav (OAS) je v sredo v Washingtonu aktiviral Medameriško pogodbo o pomoči (Tiar), ki pravi, da je napad na eno od 18 članic OAS napad na vse. Za aktivacijo na pobudo Kolumbije je glasovalo 12 držav, pet se jih je vzdržalo. Venezuela, proti kateri je ukrep usmerjen, pa v organizaciji ne sodeluje več skupaj s Kubo, Mehiko, Bolivijo in Ekvadorjem.

Trujilo Venezuelo obtožuje ščitenja kolumbijskih gverilskih skupin

Kolumbija je za aktivacijo Tiarja zaprosila zaradi vojaških vaj Venezuele, ki so se začele v torek ob kolumbijski meji. O tem bodo govorili na zasedanju Generalne skupščine ZN konec meseca v New Yorku. Zunanji minister Kolumbije Carlos Holmes Trujillo je Venezuelo prav tako obtožil, da ščiti kolumbijske gverilske skupine.

Olje na ogenj je v četrtek prilival tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo s predsednikom Donaldom Trumpom, ki je na Twitterju delil Pompeovo izjavo, da dejanja venezuelske vojske predstavljajo grožnjo venezuelskemu ljudstvu, miru in varnosti v regiji ter varnosti sosednjih držav.