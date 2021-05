Na plesišču v skladišču v Liverpoolu se je zabavalo okoli 3000 ljudi. Danes se jih bo na istem plesišču znova lahko zbralo več tisoč.

Dogodka sodita v pilotni projekt britanske vlade, v okviru katerega želi preizkusiti, ali je med pandemijo mogoče pripraviti varne množične dogodke.

Vsi, ki so se ali se še bodo udeležili plesne zabave, morajo imeti negativen test na okužbo, ki ni star več kot 24 ur. Znova se bodo morali testirati čez pet dni.

