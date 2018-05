Francija: Več tisoč protestnikov proti Macronovim reformam

V središču Pariza se je pred prvo obletnico, odkar je vodenje Francije prevzel predsednik Emmanuel Macron, zbralo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti predsednikovim reformam. O manjših demonstracijah proti Macronu poročajo tudi iz mest Toulouse in Bordeaux.

Protestniki, ki so se v največjem številu zbrali v Parizu, nasprotujejo reformnemu programu francoskega predsednika Macrona. Foto: Reuters

Protesti v Parizu pod sloganom Zabava za Macrona so se začeli z množičnim piknikom, ki je pritegnil številne družine. Nekaj privržencev levičarske stranke Neposlušna Francija je nosilo transparente z napisi Dol s predsednikom bogatih, Ne socialnemu državnemu udaru in Za šesto republiko.

Organizatorji so udeležence protestov že vnaprej pozvali, naj bodo razpoloženi za zabavo, da bi se izognili ponovitvi izgredov s prvomajskih shodov proti Macronu, ko so zamaskirani izgredniki zažigali avtomobile, razbijali izložbe in podtaknili požar v restavraciji verige s hitro hrano.

Francoske oblasti poostrile varnostne ukrepe

A francoske oblasti se bojijo, da bo danes kljub pozivu organizatorjev izbruhnilo nasilje, zato so močno poostrile varnostne ukrepe. Za varnost ob protestih skrbi okoli dva tisoč pripadnikov varnostnih sil.

Gre za najnovejše v vrsti protestov proti 40-letnemu predsedniku, ki se je z reformami na več področjih, od šolskega sistema do železnic, zameril mnogim. Kritiki Macronu med drugim očitajo, da pri svojih politikah daje prednost podjetjem in bogatim.