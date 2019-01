Več mrtvih v nesreči v afganistanskem rudniku zlata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najmanj 30 ljudi je umrlo v nesreči v rudniku zlata na severovzhodu Afganistana, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Še sedem ljudi je ranjenih.

Šlo je očitno za precej improviziran rudnik, ki so ga začeli kopati kar sami vaščani v pokrajini Badakšan. V strugo reke, v kateri so iskali zlato, so že izkopali okoli 60 metrov dolg jašek, ki pa se je zdaj porušil, je pojasnil tamkajšnji guverner Mohamed Rustan Ragi.

Rudarji niso bili profesionalci, vendar zlato na tem območju kopljejo že več desetletij. Oblasti pa na območju niso izvajale nobenega nadzora.

Badakšan je odročna, gorska pokrajina na severovzhodnem delu Afganistana, ki meji na Tadžikistan, Kitajsko in Pakistan. Gre za revno območje, kjer so pogosti tudi zemeljski plazovi.