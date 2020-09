Več mrtvih v eksploziji v mošeji v Bangladešu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Televizijski posnetki so kazali svojce žrtev, kako žalujejo pred stavbo bolnišnice.

V mošeji na obrobju bangladeške prestolnice Daka je v petek prišlo do eksplozije, domnevno plina, zaradi česar je izbruhnil požar. Pri tem je po najnovejših podatkih policije in zdravnikov umrlo 16 ljudi, številni so še vedno v kritičnem stanju.