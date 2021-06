Več kot polovica ciprskih "zlatih potnih listov" nezakonitih

Več kot polovica tako imenovanih zlatih potnih listov, ki so jih sredi finančne krize izdali na Cipru v zameno za vlaganja, je bilo izdanih nezakonito, je danes sporočil vodja preiskave, nekdanji vrhovni sodnik Miron Nikolatos. Ciper je poskušal tako privabiti vlagatelje, potne liste pa so "prodajali" tudi ljudem, ki so imeli zajetne kriminalne dosjeje.

Ciper se je za izdajanje državljanstev državljanom tretjih držav odločil sredi finančne krize, če so bili ti pripravljeni vlagati v ciprsko gospodarstvo. A proces je bil povezan s korupcijo in te "zlate potne liste" so zaradi minimalnega preverjanja dobili tudi obsojeni kriminalci ali osumljenci resnih kaznivih dejanj.

Čeprav bi morali ob prošnji za državljanstvo dokazati, da niso bili kaznovani oziroma v kazenskem postopku, so se številni na ta način izognili kazenskemu pregonu v domačih državah, poleg tega pa še dobili možnost potovanja po vsej Evropski uniji.

Afero je lani poleti razkrila televizijska mreža Al Džazira, ki je s tajnim snemanjem pokazala, kako so kriminalcem pri pridobivanju ciprskih potnih listov pomagali tudi visoki državni predstavniki ali osebe, tesno povezane z njimi. V tajne posnetke, kako bo "uredil" zadevo za nekega vlagatelja, se je ujel tudi predsednik spodnjega doma ciprskega parlamenta Demetris Siluris, ki je bil potem prisiljen v odstop.

Poznejše preiskave so razkrile obširno korupcijsko mrežo uradnikov in politikov, shemo podeljevanja potnih listov v zameno za nalože pa so potem novembra tudi po pritisku iz Evropske unije dokončno odpravili.

Generalno državno tožilstvo je zatem vzpostavilo posebno preiskovalno komisijo, ki jo vodi nekdanji vrhovni sodnik Miron Nikolatos. Ta je danes povedal, da so proučili 6.779 potnih listov, ki so bili izdani v okviru te sheme od leta 2007 do avgusta lani. Kar 53 odstotkov jih ne bi smeli odobriti in so bili izdani nezakonito, predvsem zaradi pomanjkljivega preverjanja ozadja prosilcev.

"Jasno je, da je bil ciprski investicijski program med letoma 2007 in 2020 z luknjami in pomanjkljivostmi, zakonodajni okvir ni bil primeren, nadzora pa skoraj nobenega," je odkritja preiskave povzel Nikolatos. Vsako prošnjo bogatega vlagatelja je sicer na koncu odobrila vlada.

Nikolatos je izrazil pričakovanje, da se bo zadeva zdaj končala in da se bodo končale tudi politične napetosti v državi, ki jih je sprožila ta afera. Tiskovni predstavnik vlade pod vodstvom predsednika Nikosa Anastasiadesa pa je obljubil, da bodo kaznovali vse, ki so odgovorni za afero.