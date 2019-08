Več kot 60 mrtvih v napadu na poroko

Po dozdajšnjih informacijah afganistanskega notranjega ministrstva je bilo v eksploziji ubitih najmanj 63 ljudi, še 182 pa je ranjenih. Med njimi je tudi veliko žensk in otrok.

Afganistanske poroke so sicer običajno množični dogodki, ki se jih udeležuje več sto, včasih celo več tisoč ljudi. Ker navadno nimajo strogih varnostnih ukrepov, so pogosta tarča terorističnih napadov.

Foto: Reuters

Običajno poroke potekajo v velikih industrijskih halah, kjer so moški praviloma ločeni od žensk in otrok. Na tej poroki je eksplodiralo v moški sekciji, navajajo priče.

Kot še dodajajo priče, naj bi šlo za šiitsko poroko. Šiiti so v Afganistanu pogosto tarča skrajnih sunitskih skupin, kot je na primer Islamska država.

Foto: Reuters

Do napada je sicer prišlo sredi pogajanj med ZDA in talibani v Katarju o prekinitvi ognja v Afganistanu in umiku tujih vojakov iz te države. Talibani so že zanikali, da bi bili vpleteni v napad.