V živalskem vrtu v Nebraski zaradi covid-19 umrli trije snežni leopardi

V živalskem vrtu Lincoln v Nebraski so ta teden zaradi bolezni covid-19 umrli trije snežni leopardi. Ranney, Everest in Makalu so se s koronavirusom okužili oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.