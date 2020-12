V ZDA rekordno število novih okužb, mrtvih in hospitalizacij

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je na posebnem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov o bolezni covid-19 pozval k pravični razdelitvi cepiva proti koronavirusu. V Svetovnem programu za hrano (WFP) pa so opozorili na hudo humanitarno katastrofo v letu 2021 in pozvali k pomoči.

Foto: Reuters

"Naj bom jasen. Preprosto ne moremo sprejeti sveta, v katerem so revni in marginalizirani poteptani s strani bogatih in vplivnih v stampedu za cepiva," je povedal Tedros na posebnem zasedanju GS ZN o bolezni covid-19, ki se je zaključilo v petek.

Pozval je k takojšnji finančni injekciji v višini 4,3 milijarde ameriških dolarjev za mednarodno pobudo Covax, katere namen je pravična razdelitev cepiva po svetu.

"To je globalna kriza in rešitve je treba deliti pravično kot globalne javne dobrine. Ne kot zasebne stvari, ki še poglabljajo neenakosti," je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Posvaril je tudi, da se svet sooča še s številnimi drugimi izzivi. "Ni cepiva za revščino, ni cepiva za lakoto. Ni cepiva za neenakost. Ni cepiva za podnebne spremembe," je izpostavil Tedros.

Vodja Svetovnega programa za hrano (WFP) David Beasley pa je opozoril, da bo leto 2021 verjetno "leto najhujše humanitarne krize od začetka Združenih narodov," pred 75 leti. "Ne bomo mogli financirati vsega (...), zato dajmo prednost ledenim goram pred Titanikom," je pozval.

ZN so ta teden opozorili, da so ukrepi držav za zajezitev novega koronavirusa in ekonomske posledice spodbudile 40-odstotno povečanje števila ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč. Pozvali so k prispevku v višini 35 milijard dolarjev za humanitarno pomoč.

Tudi slovenski zunanji minister Anže Logar je v nagovoru na posebnem zasedanju GS ZN o bolezni covid-19, ki je potekalo dva dni, izpostavil, da je pandemija še posebej prizadela države v razvoju, kjer je že obstoječe težave poglobila. Slovenija se je odzvala s humanitarno in razvojno pomočjo za boj proti pandemiji, je dodal Logar, so sporočili z MZZ.

Poudaril je, da je v boju proti pandemiji treba ohranjati splošno sprejete norme in standarde na področju človekovih pravic. Kriza ima namreč po njegovih besedah uničujoč vpliv na pravice najbolj ranljivih skupin ter nadalje poglablja že obstoječe strukturne neenakosti v naših družbah.

Zavzel se je za globalno trajnostno okrevanje, tudi z izvajanjem ciljev Agende 2030 in pariškega podnebnega sporazuma. "Naše okrevanje lahko raste le z inovacijami, digitalno preobrazbo in zelenimi rešitvami," je menil.

V nagovoru je poudaril, da zdravstvena, gospodarska in socialna kriza zahtevajo dobro usklajen regionalni in globalni pristop. Kot izjemno pomembno je izpostavil tudi sodelovanje z WHO.

Minister je pohvalil prizadevanja znanstvenikov za razvoj cepiva proti koronavirusu. Napovedal je, da bo Slovenija v okviru svojega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 spodbujala razpravo o tem, kako bi se EU lahko lotila izzivov, povezanih z razpoložljivostjo in dostopnostjo farmacevtskih izdelkov.

Udeležence sta nagovorila tudi ustanovitelja nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech, ki z ameriškim Pfizerjem sodeluje pri razvoju enega od cepiv proti koronavirusu, Ugur Sahin und Özlem Türeci. Dejala sta, da sta optimistična, da bi lahko pandemijo zajezili do konca prihodnjega leta. (STA)