Nove sankcije proti Dodikovemu omrežju

ZDA so v petek uvedle dodatne sankcije proti 13 posameznikom in podjetju v Republiki Srbski, ki so povezani z voditeljem bosanskih Srbov Miloradom Dodikom, je sporočil State Department. Gre za ukrepe proti omrežju, povezanim z Dodikom, v katerem so tudi člani njegove družine.

ZDA so sankcije uvedle proti petim posameznikom in podjetju zaradi zlorabe javnih sredstev za bogatenje Dodikove družine, spodkopavanja regionalne stabilnosti in vladavine prava v Bosni in Hercegovini.

Med njimi sta direktor podjetja Global Liberty laktaši in Dodikov zet Pavle Ćorović ter lastnica podjetja Nimbus Innovations Banja Luka Radmila Bojanić.

Sankcije so uvedli tudi za osem uradnikov Republike Srbske, ki so sodelovali pri organizaciji praznovanja dneva Republike Srbske, s čimer so kršili Daytonski mirovni sporazum. Med njimi so minister za notranje zadeve Republike Srbske Siniša Karan, predsednik ustavnega sodišča srbske entitete Džerald Selman in direktorica RTV Republike Srbske Dijana Milanković.

Vršilec dolžnosti namestnika finančne ministrice ZDA za terorizem in finančno obveščanje Bradley Smith je izjavil, da so ukrepe uvedli zaradi Dodikovega spodkopavanja demokracije in ustavne ureditve v Bosni in Hercegovini.

Sankcije zajemajo zaplembo premoženja v ZDA in prepoved poslovanja s posamezniki in podjetji, proti katerim so uvedene.