V ZDA presegli 13 milijonov okužb

V torek se bo v Atlanti sestal svetovalni odbor za imunizacijo pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ki bo izdelal shemo, kako deliti uvodne skromne zaloge cepiva proti covidu-19. Najprej bodo cepivo najverjetneje namenili zdravstvenemu osebju, poroča STA.

Ameriški Pfizer in nemški BioNTech sta zvezno Upravo za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za izredno odobritev uporabe cepiva in 10. decembra se bodo sestali znanstveni svetovalci FDA in prošnjo odobrili ali zavrnili. Skoraj zagotovo jo bodo potrdili, nakar se bo začela distribucija po zveznih državah. Za podobno dovoljenje bo kmalu FDA zaprosilo še podjetje Moderna.

Prihodnji teden pričakujejo rast okužb

Zdravstveni strokovnjaki pričakujejo, da bodo številke glede okužb v naslednjih dneh nekoliko zmedene, ker so se ljudje množično testirali pred zahvalnim dnem, kasneje pa malce manj. V sredo so na primer opravili dva milijona testov, v četrtek pa le 1,2 milijona. Okužbe pa naj bi po pričakovanjih v prihodnjih tednih narasle zaradi potovanj in druženj za praznik.

Los Angeles v ponedeljek za tri tedne uvaja zaprtje vseh nenujnih podjetij z določenimi izjemami, ker so v petek potrdili 4544 novih primerov okužb in 24 mrtvih. V bolnišnicah je skoraj 2000 bolnikov s covidom-19. Trgovine bodo ostale odprte vendar z omejenimi kapacitetami.

Okužbe rastejo tudi drugod po ZDA, na primer v Južni Dakoti, kjer so v petek našteli 39 mrtvih, samo v novembru pa je umrlo 463 ljudi, kar je več kot polovica vseh smrti od izbruha pandemije v marcu. Južna Dakota ima sedaj 100,7 smrti zaradi covida-19 na 100 tisoč prebivalcev.

Pandemija je omejila tradicionalni naval na trgovine na črni petek, dan po zahvalnem dnevu, ko se uradno začenja sezona prazničnih razprodaj, ki traja do novega leta.