V ZDA aretirali ruskega analitika

Steele je začel sestavljati dosje o Trumpu najprej po naročilu republikancev, nato pa nadaljeval s podporo demokratov. Njegov dosje je potem deloma služil tudi kot podlaga za preiskave oseb, povezanih s Trumpovo predsedniško kampanjo.

Dosje vključuje Trumpa in Putina

Dosje med drugim navaja, da je Trump želel navdušiti ruskega predsednika Vladimirja Putina, tega je videl kot koristno orodje za destabilizacijo ZDA. Dosje je sicer najbolj znan po navedbah, da se je Trump v Moskvi zabaval s prostitutkami.

Dančenko je bil aretiran v okviru preiskave posebnega tožilca Johna Durhama, ki ga je nekdanji pravosodni minister v Trumpovi vladi Bill Barr zadolžil za razkrivanje ozadja preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 na Trumpovi strani.

Durham je doslej v dveh letih dosegel priznanje analitika FBI, da je priredil prošnjo za izdajo preiskovalnega naloga za Trumpovega sodelavca pred posebnim tajnim sodiščem. Pred kratkim je obtožil pravnika iz kampanje Hillary Clinton Michaela Sussmana, da je lagal agentom FBI.

Posebni tožilec Robert Mueller je v svoji preiskavi ruskega vpletanja v volitve odkril, da se je to res dogajalo, in je vložil več obtožnic proti Rusom in ruskim podjetjem.

Trump trdil, da gre le za "lov na čarovnice"

Ugotovil je, da je potekala organizirana kampanja za pomoč Trumpu z dezinformacijami po spletu in vdorom v računalniški sistem demokratov, vendar pa ni našel dovolj dokazov o sodelovanju med Rusi in Trumpovo kampanjo. Odločitev o pregonu Trumpa zaradi oviranja preiskave pa je prepustil kongresu, ki se za to ni odločil.

Trump je ves čas trdil, da je preiskava navaden lov na čarovnice. Preiskava ga je dovolj jezila, da je pritiskal na Barra, naj preganja udeležence preiskave, ta pa se je potem odločil za imenovanje Durhama, ki je postal kukavičje jajce v pravosodnem ministrstvu demokratskega predsednika Josepha Bidna.

Biden bi lahko ukrepal, a noče političnega viharja

Biden bi Durhama lahko odpustil, kot je Trump odpustil nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja, ker ni hotel ustaviti preiskave ruske afere. Vendar pa Biden noče tvegati političnega viharja, ki bi ga tak ukrep sprožil.

Dančenko je sicer že javno povedal, da informacije, ki jih je posredoval Steelu, niso bile mišljene kot neizpodbitna dejstva.