V Zagrebu agresivne vrane napadajo kolesarje

Po lanskih napadih vran, ki so povzročile hude poškodbe ljudi, je Mestna občina Zagreb pozvala k odstranitvi vranjih gnezd.

V Zagrebu, natančneje v Knežiji, so opazili, da v bližini šole, avtobusne postaje in na sicer prometnem območju zadnja dva dni vrane napadajo ljudi. Kot je že znano, vrane, ki končajo na tleh, njihovi starši branijo na način, da odganjajo ljudi, ki jih vidijo v bližini. Direktor zagrebškega živalskega vrta Damir Skok je za RTL povedal, da so vrane izjemno inteligentne živali, ki imajo dobro razvit spomin.