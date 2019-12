V voščilnici našla sporočilo zapornika iz Kitajske

#Tesco suspended production at a factory in China following allegations forced prison labour was used to pack charity Christmas cards.

Ena od novoletnih voščilnic, ki jih je s starši kupila šestletnica, je že bila napisana. V njej je bilo z velikimi tiskanimi črkami napisano sporočilo: "Smo tuji zaporniki v Šaghaj Čingpu na Kitajskem. Prisiljeni smo delati proti svoji volji. Prosimo, pomagajte nam in obvestite organizacije za človekove pravice. Vzpostavite stik s Petrom Humphreyjem."

Starši so najprej mislili, da gre za potegavščino, nato pa so sporočilo poslali novinarju Humphreyju, ki je bil pred leti zaprt v istem zaporu. Ta je v pogovoru za enega od britanskih medijev dejal, da so, kot kaže, v zaporu uvedli prisilno delo.

Voščilnice izdelovali v tovarni le 100 metrov stran od zapora

Foto: Reuters Družina je novoletne voščilnice kupila v trgovski verigi Tesco, ki je že sporočila, da so prekinili sodelovanje s kitajsko tovarno, od koder so prišle kartice, saj ne podpirajo prisilnega dela, ob tem pa so uvedli tudi preiskavo. Tovarna je od zapora v Šanghaj Čingpu oddaljena le 100 metrov.

V preteklosti že podobni primeri

To ni prvi primer prisilnega dela zapornikov na Kitajskem. Leta 2014 so preiskavo uvedli v trgovcu z oblačili Primark, potem ko so v enih hlačah našli sporočilo, da morajo zaporniki v tovarni delati 15 ur dnevno. Pred dvema letoma je bila afera tudi v trgovski verigi Walmart, kjer so v eni od torbic, ki jih prodajajo, našli sporočilo z opisanimi strogimi pogoji v zaporu, kjer jih pogosto pretepajo, ujetniki pa so tudi nedohranjeni.