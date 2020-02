V Veliki Britaniji odpravljajo posledice nevihte Dennis

V Veliki Britaniji so danes začeli odpravljati posledice nevihte Dennis, ki je na Otoku divjala minuli konec tedna. Britanska meteorološka agencija je zaradi obsežnih poplav in močnih vetrov razglasila opozorilo najvišje stopnje, ki pomeni, da so ogrožena tudi življenja.

Več sto opozoril pred poplavami še vedno velja, med drugim pet resnih opozoril za območju reke Teme v Worchestershiru na zahodu Anglije. V nekaterih delih države je v 48 urah padlo toliko padavin kot jih običajno v celem mesecu, piše STA.

Poplavljenih več kot 400 domov

"To še ni konec," je opozoril James Bevan iz agencije za okolje, ki je pristojna za zaščito pred poplavami v Angliji. "V veljavi so še vedno številna opozorila pred poplavami in sredi tedna lahko pričakujemo obsežno poplavljanje večjih rek," je dodal. Po njegovih podatkih je v Angliji poplavljenih več kot 400 hiš, pri reševanju in odpravljanju posledic pa sodeluje več kot 1000 ljudi.

Nevihta je za seboj rušila drevesa. Foto: Reuters

V nedeljo so pristojni razglasili rekordnih več kot 600 opozoril za območja od škotske reke Tweed do Cornwalla na jugozahodu Anglije. Zaradi poplav so večje incidente razglasili v južnem Walesu in v delih zahodne Anglije.

Policija je sporočila, da je v reki Tawe severno od velškega mesta Swansea utonil starejši moški. Kasneje so pojasnili, da njegova smrt ni povezana z ujmo. Medtem še vedno iščejo žensko, ki so jo narasle vode odnesle v nedeljo v kraju Tenbury. Policija je danes sporočila, da je glede na razmere malo možnosti, da jo bodo našli živo. V Aberdaronu na jugu Wales so izmerili vetrove s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro.

Po nevihti Ciara zdaj pustošil še Dennis

Obrambno ministrstvo je na sever Anglije napotilo vojake, ki pomagajo prizadetim, poroča STA. "Naše oborožene sile so vedno pripravljene podpreti lokalne oblasti in skupnosti, kjerkoli jih potrebujejo," je dejal obrambni minister Ben Wallace.

Zaradi nevihte so poplavila polja v južnem Walesu. Foto: Reuters

Minister za okolje George Eustice je med obiskom v Yorku dejal, da je vlada za prizadeta območja sprostila nujno finančno pomoč. "Nikoli ne bomo mogli zaščititi čisto vsakega gospodinjstva zaradi narave podnebnih sprememb in dejstva, da ti vremenski dogodki postajajo vse ekstremnejši," je dodal.

Po vsej Veliki Britaniji, ki si je komaj opomogla od nevihte Ciara pred tednom dnom, sta bila zaradi padavin in vetra močno motena cestni in železniški promet. Letalski družbi British Airways in Easyjet sta odpovedali številne polete. Nevihta je zajela tudi večji del Francije, kjer je danes brez elektrike še vedno okoli 20.000 ljudi. Moten je bil tudi železniški promet, še navaja STA.