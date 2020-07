V vatikanski bolnišnici uspešno ločili dvojčici z zraščeno lobanjo #video

Zdravnikom vatikanske pediatrične bolnišnice v Rimu je uspelo ločiti dvojčici z zraščeno lobanjo. Njuni telesi sta bili povsem ločeni, glavi pa sta bili zraščeni na temenskem delu. Imata vsaka svoj obraz in svoje možgane, delili pa sta si del lobanjskih kosti in cerebralni venski sistem, po katerem se pretaka kri med možgani in srcem.

Kot so sporočili iz bolnišnice Bambino Gesu, so prvi v Italiji in verjetno tudi na svetu, ki so uspešno izvedli takšno operacijo, saj v literaturi zaenkrat niso našli opisov tovrstnih posegov, povzema STA.

Izjemno redka vrsta siamskih dvojčkov

Gre namreč za izjemno redko vrsto siamskih dvojčkov, imenovano craniopagus, kar v bistvu pomeni stanje zraščenosti glav. Doslej naj bi takšne dvojčke uspešno ločili le dvakrat, a so bile njihove glave zraščene na vrhu in ne zadaj. V Rimu so sicer ločili deklici Ervino in Prefino, rojeni leta 2018 v Srednjeafriški republiki. V Italijo so ju prepeljali v okviru humanitarnega programa bolnišnice, piše STA.

Zadnja operacija je trajala 18 ur

Zdravniki so ju operirali trikrat, najprej maja in junija lani ter nato še 5. junija letos, ko so ju ločili. Zadnja operacija je trajala 18 ur, pri njej pa je sodelovalo več kot 30 ljudi. Največji izziv je bila ločitev njunega cerebralnega venskega sistema.

Videli sta se lahko s pomočjo ogledala

Po mesecu dni gre dvojčicama dobro, zaenkrat sta še v bolnišnici, a zdravniki pričakujejo, da bosta lahko postopoma normalno zaživeli, so še pojasnili v bolnišnici Bambino Gesu. Pred zadnjo operacijo so dali deklicama ogledala, tako da sta se lahko videli in prepoznali obraza ena druge. Na objavljenem video posnetku, ki je nastal 29. junija ob njunem drugem rojstnem dnevu, imata deklici poviti glavi, sedita v maminem naročju, medtem ko jima zapojejo pesem in izročijo torto.