V Teksasu nov rekorden dan okužb s koronavirusom

Okužbe z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 se še naprej širijo po zahodu in jugu ZDA, kjer se je do srede zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins okužilo 3,5 milijona ljudi, umrlo pa jih je 137.357. Kalifornija je v sredo poročala o 11.000 novih okužbah in 140 smrtih, Teksas pa o rekordnih 10.800 primerih okužb.

V ZDA sedaj že mesec dni naštevajo po okrog 60.000 okužb na dan. Deloma je to posledica okrepljenega testiranja. V New Yorku se na primer že mesec dni giblje okrog enega odstotka, v Kaliforniji pa je sedaj pozitivnih sedem odstotkov testov, v Los Angelesu deset odstotkov, na Floridi pa do 16 odstotkov in več, podobno pa je tudi v Teksasu, piše STA.

Med okuženimi tudi guverner Stitt

Okužen je tudi guverner Oklahome Kevin Stitt, ki se je pred mesecem dni udeležil predvolilnega zborovanja predsednika ZDA Donalda Trumpa v Tulsi. 47-letni republikanec je poročal, da se počuti v redu, ampak se bo za nekaj tednov osamil od družine. Oklahoma je v torek prijavila 1000 novih primerov okužb.

Foto: Reuters

Trumpov pritisk na odpiranje šol za redni pouk v učilnicah je uspešen le v republikanskih državah in okrožjih. Južna Karolina bo na primer šole odprla tako kot zahteva Bela hiša, Kalifornija in New York jih bosta odpirala nekje v živo nekje na daljavo. Med izjemami je za zdaj republikanski Kansas, kjer šol do jeseni ne bodo odprli v živo.

Maske v zaprtih prostorih so v nekaterih zveznih državah obvezne, v drugih je njihovo nošenje prostovoljno. Nazadnje so maske uvedli v Montani, v Louisiani pa republikanski pravosodni minister države meni, da je demokratski guverner prekoračil pooblastila in kršil ustavo, ko je ukazal nošenje mask in zaprl bare, poroča STA.

Upor in nasilje v zaporih

Nevarnosti koronavirusa pa se zavedajo tudi zaporniki in na severozahodu Nove Mehike v Farmingtonu je prišlo do upora in nasilja, saj so zaporniki zahtevali boljše testiranje in izboljšanje varnostnih ukrepov proti koronavirusu. Še vedno pa je tarča napadov direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci. Bel Hiša je sestavila dosje njegovih izjav, ki so se izkazale za napačne, v mnenjskem članku pa ga je kritiziral Trumpov trgovinski svetovalec Peter Navarro. Trump je v sredo dejal, da je Navarro to storil na lastno pobudo in ne bi smel. Njemu osebno pa da je Fauci všeč in imata dobre odnose.

Direktor Nacionalnega inštituta Anthony Fauci. Foto: Reuters

Fauci je že pred dvema dnevoma povedal, da Trumpa ni videl v živo že dva meseca in ga o ukrepih proti koronavirusu obvešča preko podpredsednika ZDA Mika Pencea. "Veste, to je precej bizarno in tega ne razumem povsem," je v intervjuju za revijo Atlantic o napadih nanj iz vlade, za katero dela, dejal Fauci.

Trumpu se je zameril, ko je začel svariti pred prehitrim odpravljanjem ukrepov proti pandemiji koronavirusa, predsednik ZDA pa si želi zaradi volitev čim prej normalizirati razmere ne glede na to, da se pandemija še zdaleč ni končala. Ankete kažejo tudi to, da velika večina Američanov Fauciju glede koronavirusa zaupa bolj kot Trumpu, ki zdravstvenega strokovnjaka lastne vlade jemlje kot političnega nasprotnika.

"Zaradi delitev je težko začeti dialog o pošteni oceni tega, kaj se dogaja, kaj smo naredili prav in kaj ne. Moramo začeti znova, nehati z neumnostmi in ugotoviti, kako lahko ponovno prevzamemo nadzor nad pandemijo," je dejal Fauci, še navaja STA.