V Teksasu milijoni ostajajo brez tekoče pitne vode

Zimsko vreme, ki je v začetku tedna zajelo osrednji del ZDA od meje s Kanado do Mehiškega zaliva, je prizadelo številne zvezne države, najbolj pa Teksas. Tam so danes obnovili oskrbo z električno energijo, a zaradi počenih cevi spričo mraza milijoni ostajajo brez tekoče pitne vode.

Zimsko vreme je doslej po ZDA zahtevalo 59 življenj. Največ ljudi je umrlo v prometnih nesrečah, veliko je bilo tudi primerov zadušitve z ogljikovim oksidom ali v požarih zaradi neprimernega ogrevanja, navaja STA.

Brez elektrike več sto tisoč ljudi

V Teksasu so temperature danes spet padle pod ničlo. V Dallasu je bilo preteklo noč minus deset stopinj Celzija, podobno tudi v drugih večjih mestih, kot sta San Antonio in Houston. Brez elektrike je od Virginije do Louisiane še vedno 330 tisoč ljudi, v Oregonu 70 tisoč, v Mississippiju pa 100 tisoč. Po državah so uvajali rotacijske redukcije, da ohranijo sistem pri življenju, poroča STA.

Ob hudem mrazu počile cevi z vodo

Milijoni od Minnesote do Teksasa dobivajo elektriko nazaj, na jugu pa so zdaj težave v oskrbi s pitno vodo zaradi cevi, ki so počile ob hudem mrazu. Snežna neurja so tudi ustavila številne čistilne naprave, led pa ovira dostavo kemikalij za čiščenje vode, hrane, zdravil in drugih potrebščin v bolnišnice in po domovih. Močno je ovirana tudi dostava cepiva proti koronavirusu, še navaja STA.

Foto: Reuters

V Teksasu je prizadetih tisoč javnih vodovodnih sistemov. Sedmim milijonom ljudi priporočajo prekuhavanje vode iz vodovoda pred uporabo. Podobno velja za 260 tisoč prebivalcev Memphisa v Tennesseeju, kjer je zaradi razpada vodnega sistema zaprto mednarodno letališče. Brez vode je tudi 160 tisoč odjemalcev v Jacksonu v državi Mississippi, kjer je glavna težava dostava kemikalij za čiščenje pitne vode zaradi prometnih razmer.

Politično neurje

Vreme je povzročilo tudi politično neurje, ki se ne bo umirilo tako hitro, saj se v zveznem kongresu obetajo zaslišanja o teksaški polomiji. Teksas velja za energetsko prestolnico celotne Severne Amerike, a ni imel dovolj elektrike, da bi lahko ljudje ogrevali domove. Na vrhuncu krize v začetku tedna je bilo brez elektrike štiri milijone odjemalcev, in to v času, ko so se temperature spustile pod ničlo v krajih, ki tega še nikoli niso doživeli, poroča STA.

Napadli "zeleno politiko"

Teksaški republikanski politiki na čelu z guvernerjem Gregom Abbottom so v začetku tedna na televiziji Fox News napadali "zeleno politiko", ki naj bi jih prisilila, da so se preveč zanašali na proizvodnjo elektrike iz turbin na veter, ki so zamrznile. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je v odboru za energetiko napovedala zaslišanja o položaju v Teksasu, liberalni politiki pa tekmujejo v kritikah in izkoriščanju položaja v politične namene. Newyorška kongresnica Alexandria Ocasio Cortez na primer razglaša, da je sama zbrala milijon dolarjev za pomoč prebivalcem Teksasa, navaja STA.

Teksaškim republikancem se tudi z vso silo vračajo njihove posmehljive izjave o liberalnih državah, kot je Kalifornija, kjer so imeli v času velikih požarov v naravi težave v oskrbi z elektriko. Preiskavo je ukazal guverner Abbott, predsednik ZDA Joe Biden je že v nedeljo razglasil izredne razmere, danes pa to nadgradil z razglasitvijo velike nesreče za Teksas, kar krepi zvezno pomoč. Teksas bo obiskal, a ne zdaj, ker noče biti v breme.

Njegova kandidatka za ministrico za energijo Jennifer Granholm je izjavila, da teksaški primer dokazuje nujno potrebo po obnovi in nadgradnji ameriške infrastrukture. "Povsem zanesljivo je, da ameriško električno omrežje ni sposobno prenesti ekstremnih vremenskih pojavov," je dejala in glede na trditve znanstvenikov o podnebnih spremembah bo takšnih pojavov v prihodnje vse več.

Nekdanji teksaški guverner in minister za energijo v vladi Donalda Trumpa Rick Perry je sicer sredi nesreče v sredo vztrajal, da bodo prebivalci Teksasa raje trpeli izpade elektrike kot pa dovolili zvezni vladi, da se jim vpleta v posle z regulacijo. Poudaril je potrebo po zaustavitvi demokratov pri izvajanju njihovih načrtov proti podnebnim spremembam.

Senator Ted Cruz si je premislil in se vrnil iz Mehike

Plaz kritik se je usul tudi na teksaškega senatorja Teda Cruza, ki je v času mraza odšel z družino na počitnice v mehiški Cancun. Potem ko so ga fotografirali, se je naslednji dan odločil za vrnitev nazaj in priznal, da je bila pot napaka. Nekdanji predsedniški kandidat, ki ima podobne ambicije za leto 2024, bo za napako drago plačal, med drugim zaradi informacije, da je doma v mrzli hiši pustil psa, še piše STA.