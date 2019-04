V Švici prvič razveljavili referendum

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko vrhovno sodišče je ta teden zaradi nepravilnih podatkov, ki jih je pred glasovanjem navajala vlada, razveljavilo rezultate referenduma iz februarja 2016, ko so volivci odločali, ali bi zakonski pari in pari v zunajzakonski skupnosti plačevali isto stopnjo davkov. Sodišče je to storilo prvič doslej, odredilo je tudi ponovno glasovanje.

Volivci so predlog o enaki obdavčitvi zavrnili s 50,8 odstotka glasov. Za je glasovalo 49,2 odstotka volivcev. Med referendumsko kampanjo je vlada navajala, da zgolj 80.000 poročenih parov plačuje višje davke kot pari v zunajzakonski skupnosti. Leta 2018 se je vlada popravila in sporočila, da je nesorazmerno obdavčenih kar dobrih 450.000 parov, poroča švicarska izdaja portala The Local.

Vrhovno sodišče je sporočilo, da je vlada z napačnimi informacijami kršila načelo svobode glasovanja državljanov, in da so bili volivci pred glasovanjem zavedeni, saj si niso mogli predstavljati, da je dejansko število več kot petkrat višje od uradno objavljenega. Prav tako je sodišče menilo, da bi glede na majhno razliko glasov in veliko težo nepravilnosti rezultati glasovanja lahko bili drugačni.

Sodišče je odločalo na predlog krščanskih demokratov (CVP), ki so se leta 2018 zaradi nepravilnih podatkov vlade pritožili na rezultate referenduma. Krščanski demokrati so sodbo označili kot krepitev političnih pravic švicarskih državljanov.

Rezultati referenduma so bili razveljavljeni prvič v zgodovini države. Nasprotniki odločitve vrhovnega sodišča menijo, da bi ta lahko spodkopala švicarski politični sistem in tlakovala pot naslednjim nesmiselnim pritožbam na rezultate referendumov.

Švicarski sistem neposredne demokracije pogosto z referendumi vključuje državljane v sprejemanje političnih odločitev. Za razpis referenduma je v Švici treba zbrati 100.000 podpisov državljanov, poroča BBC.