V štirih italijanskih deželah znova strožje omejitve

Finančni ministri držav v območju evra bodo danes virtualno razpravljali o vplivu pandemije covida-19 na podjetniški sektor in o pomembnem vprašanju solventnosti podjetij. Slovenijo bo na zasedanju zastopal finančni minister Andrej Šircelj.

Čeprav zdaj še ni čas za razpravo o končanju začasnih ukrepov v pomoč podjetjem, pa je jasno, da raste dolg v podjetniškem sektorju, ki ga bo treba poplačati, kar bo neizogibno povečalo število primerov nesolventnosti in količino slabih posojil, so pred zasedanjem izpostavili viri pri EU.

V prihodnosti bo tako treba sprejeti težke odločitve o tem, katera podjetja so vzdržna. Nihče ne želi, da zaradi covida-19 propadejo zdrava podjetja, a podjetja, ki so v temelju nevzdržna, bo treba pustiti propasti, so ponazorili viri.

Kako ločiti vzdržna podjetja od nevzdržnih oziroma kako preiti od splošnih ukrepov k bolj ciljno usmerjenim - to bodo ključna vprašanja, ki naj bi jih ministri naslovili danes oziroma aprila, ko bodo konkretneje razpravljali o nacionalnih okvirih glede insolventnosti.

Ponovno vzpostavljanje pravil o državnih pomočeh, ki jih je unija zaradi zdravstvene krize močno sprostila, bo po napovedih virov težavno. "Ta kriza bo imela dolg rep," so ponazorili.

Kdaj se bo unija vrnila k starim pravilom o državnih pomočeh in proračunskim pravilom, je odvisno od dinamike pandemije, od uspešnosti cepljenja ter od razvoja mutacij virusa in njihove odpornosti na cepivo. Zagotovo pa to ne bo v tem letu.

Ministri bodo razpravljali tudi o gospodarskem položaju in razvoju pandemije novega koronavirusa, o čemer jim bodo poročali predtavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ter o mednarodni vlogi evra, piše STA.