Priština je medtem vztrajala pri pripravi volitev, kot razloge pa izpostavila spoštovanje demokratične prakse in potrebo po zapolnitvi vakuuma oblasti v štirih občinah.

V štirih občinah z večinsko srbskim prebivalstvom na severu Kosova bodo danes na izrednih volitvah volili nove župane, potem ko so zaradi obvezne zamenjave srbskih registrskih oznak s kosovskimi novembra lani odstopili župani Srbske liste. Ker ta največja stranka kosovskih Srbov volitve bojkotira, je pričakovati izvolitev albanskih kandidatov.

Županske volitve bodo potekale v štirih največjih srbskih občinah na severu Kosova, in sicer v Severni Mitrovici, Leposaviću, Zubinu Potoku in Zvečanu. Člane občinskih svetov pa bodo volili v Leposaviću in Zvečanu.

Za župane se poteguje skupno deset kandidatov, med katerimi je samo ena oseba srbske narodnosti, in sicer neodvisna kandidatka Slađana Pantović v Zvečanu.

Srbska lista je od nastanka leta 2013 na skoraj vseh volitvah na Kosovu v večinsko srbskih okoljih prejela več kot 90 odstotkov glasov, sedaj pa kandidatov nima, saj volitve bojkotira, k bojkotu pa je pozvala tudi volivce.

Volitve z decembra preložili na april

Novoizvoljeni župani in občinski svetniki bodo nadomestili tiste, ki so na vrhuncu krize zaradi zahteve Prištine po zamenjavi srbskih registrskih tablic s kosovskimi odstopili novembra lani skupaj z drugimi srbskimi predstavniki v državnih institucijah. Volitve bi morale potekati že decembra, zaradi zaostrenih varnostnih razmer pa so jih nato preložili na april.

Ker niso izpolnili njihovih zahtev, ki bi omogočile vrnitev Srbov v kosovske institucije, se je Srbska lista, ki uživa podporo Beograda, odločila za bojkot. Udeležbo je pogojevala z vzpostavitvijo skupnosti srbskih občin ter z umikom kosovske specialne policije z večinsko srbskih območij na severu Kosova.

ZDA bodo rezultat priznale ne glede na bojkot

Bojkot stranke podpira tudi Beograd. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ocenil, da je končni cilj volitev ta, da bo, ko bodo predstavili načrt za vzpostavitev skupnosti srbskih občin, kosovski premier Albin Kurti dejal, da načrt sprejema, da pa ni srbskih občin, ki bi hotele biti v njej.

Mednarodna skupnost, tudi kvinta in Evropska unija, je obžalovala bojkot Srbske liste, a izpostavila pomen mirnega poteka volitev. Posebni odposlanec ZDA za Zahodni Balkan Gabriel Escobar pa je dal vedeti, da bodo ZDA priznale izid glasovanja ne glede na bojkot.

Natove sile Kfor so sporočile, da bodo spremljale razmere na terenu, da pa bo za varnost na dan volitev v prvi vrsti odgovorna lokalna policija. Na 19 volišč je povabljenih okoli 45 tisoč volivcev.