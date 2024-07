V Srbiji iz taksija streljali na policiste: eden ubit, drugi huje ranjen

Iz taksija so na policiste izstrelili več strelov. Eden od policistov je umrl, drugi pa je bil huje poškodovan. "V taksiju so bili tuji državljani, domnevno albanske narodnosti, ki so streljali na prometno policijo," je regionalni informacijski agenciji (RINA) povedal vir, seznanjen s primerom.

Enega osumljenca aretirali, drugega iščejo

Po prvih informacijah s terena je en policist umrl, drugi pa je bil hudo poškodovan, a je v stabilnem stanju.

Enega od osumljencev naj bi pridržali na kraju dogodka, drugega pa intenzivno iščejo tudi s policijskimi helikopterji. Na terenu je večje število pripadnikov policijskih enot.