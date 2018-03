Napeto na območju Gaze: pet mrtvih in 350 ranjenih #video

Spopadi med palestinskimi protestniki in izraelskimi varnostnimi silami so zahtevali najmanj pet smrtnih žrtev. Foto: Reuters

Na različnih krajih ob meji z Izraelom se je zbralo več kot deset tisoč prebivalcev Gaze, pri čemer se jih je manjše število močno zastraženi meji približalo na nekaj sto metrov.

Na drugi strani so bili nameščeni izraelski tanki in ostrostrelci. Izraelske varnostne sile so uporabile solzivec in prave naboje, da so protestnike pregnale stran od meje. Po podatkih palestinskih oblasti je pod streli izraelskih vojakov padlo najmanj pet protestnikov, okoli 350 je ranjenih.

Video: AP

Izrael: Vojska je odgovorila na izgrede in nemire

Izraelska vojska je sporočila, da več tisoč Palestincev "povzroča nerede na šestih lokacijah na območju Gaze, pri čemer zažigajo gume ter mečejo kamne v varnostno ograjo in izraelske vojake". V vojski so zato odgovorili "s sredstvi proti izgredom in streli proti glavnim pobudnikom".

Pred začetkom protestov so izraelski vojaki s streli iz tanka blizu meje z Izraelom ubili palestinskega kmeta. Kot je sporočila izraelska vojska, so izraelski vojaki začeli streljati, ko sta se dva osumljenca približala varnostni ograji in se začela obnašati sumljivo.

Svojci žalujejo za palestinskim kmetom, ki so ga še pred začetkom protestov ubili izraelski vojaki. Foto: Reuters

Hamas s protesti nad selitev ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem

Današnja zborovanja so začetek šesttedenskih palestinskih protestov, imenovanih Veliki pohod vrnitve, ki bodo trajali do odprtja novega ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu, predvidenega za sredino maja.

Vodja političnega urada gibanja Hamas Ismail Hanija je poudaril, da bodo s protesti kljubovali odločitvi predsednika ZDA Donalda Trumpa. "Veliki pohod vrnitve je sporočilo Trumpu, da ne bo nobenega popuščanja glede Jeruzalema, nobene alternative Palestini in nobene rešitve brez vrnitve," je sporočil Hanija.