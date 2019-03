V smetnjaku ob hrvaški avtocesti našli več pištol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na počivališču avtoceste v bližini Županje ob avtocesti med Zagrebom in Beogradom so v smetnjaku našli sedem pištol znamke SIG Sauer, je potrdila tamkajšnja policijska uprava. Na črnem trgu zelo cenjene pištole so bile v plastični vrečki, v torek okoli poldneva pa naj bi jih našel 69-letni moški, ki je nabiral vračljive plastenke.