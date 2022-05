V Severni Koreji potrjena prva smrt zaradi covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Severni Koreji so danes prvič uradno poročali o smrti zaradi covid-19, potem ko so v četrtek prvič poročali o pojavu koronavirusa v državi. Že od aprila v Severni Koreji sicer beležijo vse večje število ljudi z nenavadno vročino, trenutno je v izolaciji skoraj 190 tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vročina, pri kateri ni mogoče identificirati vzroka, se eksplozivno širi po državi od konca aprila," je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Šest oseb, ki je trpelo za omenjeno vročino, je umrlo, od tega so pri enem človeku potrdili okužbo s koronavirusno različico omikron, so dodali.

Samo v četrtek so potrdili okoli 18 tisoč primerov vročine, trenutno pa je v izolaciji do 187.800 ljudi. Skupno so pri okoli 350 tisoč ljudeh opazili znake vročine. Niso pa pojasnili, koliko ljudi je bilo pozitivnih na novi koronavirus.

Od četrtka popolno zaprtje, prebivalci ostajajo doma

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v četrtek odredil popolno zaprtje, prebivalci pa morajo ostati doma.

Strokovnjaki svarijo, da se bo zdravstvo v Severni Koreji le stežka soočilo z večjim izbruhom v državi, kjer prebivalci niso cepljeni proti covid-19. Izolirana avtoritarna država Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) v Ženevi do četrtka ni prijavila niti ene okužbe z novim koronavirusom.

Severna Koreja se je doslej proti covid-19 borila predvsem tako, da je zaprla svoje meje – to je storila med prvimi državami januarja 2020. Vendar je to tudi preprečilo, da bi v državo prišle osnovne zaloge, kar je povzročilo pomanjkanje hrane in propadanje gospodarstva.