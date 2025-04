V ruskih napadih na Herson ubit en človek, več ranjenih

Ruska vojska je danes napadla mesto Herson na jugu Ukrajine, pri čemer je bil ubit en človek, še trije ljudje so bili ranjeni. Odesa je bila medtem tarča napadov z droni. Trije ljudje so bili ranjeni, več objektov pa je bilo poškodovanih.

Guverner regije Herson Oleksandr Prokudin je potrdil, da je bil v ruskem napadu ubit en človek, še trije ljudje pa so ranjeni. Opozoril je, da so se napadi nadaljevali tudi, ko so na prizorišče prispeli reševalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je namerna taktika Rusije, da bi preprečila reševanje žrtev ter škodovala zdravnikom, reševalcem in policistom," je dodal.

V Odesi so bili medtem v napadih z droni ranjeni trije ljudje, več objektov pa je bilo poškodovanih, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Napad na regijo je Rusija izvedla po obisku generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, ki je v torek v Odesi obsodil ruske napade na ukrajinske civiliste.

Tudi v Kijevu in številnih drugih večjih mestih po Ukrajini so se ponoči oglasile sirene, ki so opozarjale na napade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.