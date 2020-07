V Rusiji protesti proti Putinovi ustavni reformi

V središču Moskve se je več sto ljudi zbralo na protestih proti ustavni reformi, ki so jo Rusi na nedavnem referendumu potrdili z veliko večino in je začela veljati 4. julija. Po navedbah radia Eho Moskve je bilo udeležencev protesta več kot tisoč. O protestih poročajo tudi iz Sankt Peterburga.

Spremembe ustave med drugim predsedniku Vladimirju Putinu omogočajo, da na oblasti ostane še 16 let. Udeleženci današnjih protestov so zbirali podpise proti podaljšanju Putinovih pristojnosti. Nekateri so vzklikali "Sramota" in "Putin je tat". Več sto ljudi se je na protestih zbralo tudi v Sankt Peterburgu, poroča STA.

Reforma med drugim prinaša prepoved porok istospolnih parov

Državljani so na referendumu 2. julija glasovali o celotnem svežnju ustavnih sprememb, ki prinašajo tudi v javnosti priljubljene ukrepe, kot sta minimalna plača in usklajevanje pokojnin z življenjskimi stroški. Ustavne spremembe predvidevajo okrepitev pristojnosti zakonodajne veje oblasti, ki je trdno v rokah Putinove stranke Enotna Rusija. Reforma v ustavo prinaša tudi prepoved porok istospolnih parov in omenja vero v boga, s čimer se Rusija oddaljuje od ateizma v času Sovjetske zveze.

Foto: Reuters

A ključno je, da bo lahko Putin po zaslugi sprejetih sprememb za predsednika države kandidiral še dvakrat, s čimer bo na oblasti – če bo obakrat zmagal – ostal še 16 let. Sedeminšestdesetletnik Rusijo kot predsednik ali premier sicer vodi že dve desetletji in je po Stalinu ruski voditelj z najdaljšim stažem, poroča STA.