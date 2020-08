V prometni nesreči na Hrvaškem huje poškodovan slovenski kolesar

Nesreča se je zgodila v sredo dopoldne, ko je 44-letni voznik tovornjaka znamke Iveco, z registrsko tablico Čakovca, prehiteval kolesarja. Na tovornjaku je prevažal avtomobil, ki pa ni bil pravilno zavarovan in pritrjen. Nepravilno pritrjen avtomobil je tako med prehitevanjem udaril v telo kolesarja. Slovenski državljan je zaradi močnega udarca padel na cestišče in se huje poškodoval, je zapisala policijska uprava hrvaške Istre na svoji spletni strani.

Po prometni nesreči je voznik tovornjaka odpeljal s kraja nesreče, ne da bi pomagal ponesrečenemu moškemu in počakal na policijo. Zaradi tega, kot tudi zaradi povzročitve prometne nesreče, so ga kazensko ovadili. Ovadili so ga tudi sodniku za prekrške zaradi kršenja zakona o varnosti v cestnem prometu, so še dodali, piše STA.