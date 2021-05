V požaru v indijski bolnišnici umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov

V požaru v indijski bolnišnici v zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. To je že tretji v nizu tragičnih požarov v bolnišnicah v Indiji, kjer epidemijo spremlja drastično pomanjkanje bolniških postelj in kisika. Iz države poročajo o novem rekordu okužb.

Požar je izbruhnil ob eni uri po lokalnem času v štirinadstropni bolnišnici v mestu Bharuch v zahodni zvezi državi Gujarat, v kateri je bilo skupno 50 bolnikov. Gasilci so ga že pogasili.

Po podatkih lokalne policije je umrlo 18 ljudi, od tega 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri. Prve preiskave vzroka požara kažejo, da se je ogenj vnel zaradi kratkega stika na oddelku za intenzivno nego.

Že 23. aprila je v požaru na obrobju Mumbaja umrlo 13 covidnih bolnikov, nekaj dni pred tem pa v še eni od klinik v zvezni državi Maharashtra 22.

Indijski zdravstveni sistem je že dlje časa finančno podhranjen, ob izbruhu novega koronavirusa pa so se soočili z drastičnim pomanjkanjem bolniških postelj, zdravil in primerne opreme za dovajanje kisika.

Iz Indije danes poročajo o novem črnem globalnem rekordu - več kot 400 tisoč novih primerih okužbe v enem dnevu. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 401.993, medtem ko danes skušajo zagnati cepljenje kljub pomanjkanju cepiv. S tem so v državi doslej potrdili že več kot 19 milijonov okužb. Umrlo je skupno skoraj 212 tisoč covidnih bolnikov, samo v zadnjih 24 urah 3.523, kažejo vladni podatki. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da so dejanske številke zaradi omejenega števila testiranj in netočnega beleženja vzrokov smrti še bistveno višje.