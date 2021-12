V požaru na trajektu več deset mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru na trajektu v Bangladešu je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes umrlo najmanj 37 ljudi, policija pa opozarja, da se utegne število žrtev še povečati. Na trajektu je bilo preveč potnikov, ko je izbruhnil požar, pa so številni poskakali v reko.

Nesreča se je zgodila v kraju Jhalokathi, 250 kilometrov južno od Dake.

"Do zdaj smo našli 37 trupel, ampak število žrtev se lahko poveča. Večina ljudi je umrla zaradi požara, nekaj jih je utonilo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal načelnik tamkajšnje policije Islam Moinul.

"Približno sto ljudi z opeklinami smo poslali v bolnišnice v Barishalu," je še povedal.

Take nesreče so v Bangladešu pogoste

Požar naj bi izbruhnil v strojnici in se hitro razširil po trajektu, na katerem je bilo najmanj 500 ljudi, čeprav je bilo plovilo registrirano za 300 ljudi.

Podobne nesreče so v Bangladešu pogoste, večinoma so posledica slabega vzdrževanja, ohlapnih varnostnih standardov in neupoštevanja določil o največji kapaciteti plovil.