V požaru na kliniki v Bakuju več mrtvih

V današnjem požaru na kliniki za zdravljenje odvisnikov od mamil v azerbajdžanski prestolnici Baku je umrlo najmanj 25 ljudi, je poročala azerbajdžanska tiskovna agencija APA. Požar so že pogasili in zdaj preiskujejo vzrok njegovega nastanka.

Iz poslopja so pravočasno evakuirali okoli 30 ljudi, štiri ranjene so odpeljali v bolnišnico. Požar je izbruhnil na oddelku, kjer so bolniki priklenjeni na posteljo. Na kraj požara je že prispelo več predstavnikov vlade.