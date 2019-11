V plazu v Avstriji umrl človek #video

V zemeljskem plazu, ki se je sprožil danes v kraju Bad Kleinkirchheim na avstrijskem Koroškem, je umrl 79-letnik, ki je bil ravno v tem času zunaj hiše. Zaradi nevarnosti nadaljnjih zemeljskih plazov in poplav so pozorni tudi v drugih delih Avstrije.

Plaz v Bad Kleinkirchheimu je delno uničil tudi tamkajšnje hiše. Okoliške prebivalce so evakuirali, saj se s pobočja občasno še vedno odtrgajo manjše količine zemlje.

Zaprli tudi avtocesto med Špitalom ob Dravi in Beljakom

O zemeljskih plazovih poročajo tudi iz številnih naselij na območju Špitala ob Dravi. Na območju kraja Šentvid ob Glini pa se spopadajo z visokim vodostajem, saj je Krka ponekod prestopila bregove. Več cest so iz varnostnih razlogov zaprli, med drugim avtocesto med Špitalom ob Dravi in Beljakom, piše na spletni strani ÖAMTC.

Na zahodu Štajerske se razmere še niso umirile

Na Koroškem so si sicer danes rahlo oddahnili, saj so se napovedi glede višine vodostajev rahlo umirile. Glede na nove napovedi reke in jezera ne bi smeli več doseči ravni, ki so jih v noči na danes. Medtem pa se razmere na zahodu Štajerske zaradi visokega vodostaja reke Mure še niso umirile.

Pristojne službe poskušajo z izvidniškimi poleti oceniti razsežnost škode in kakšne so trenutne razmere, pri tem podrobneje opazujejo predvsem pobočja, pri katerih grozi, da se bo sprožil zemeljski plaz. Tla so namreč po dnevih močnega deževja popolnoma razmočena, zaradi česar je nevarnost plazov večja. Ker za torek napovedujejo novo deževje, oblasti še ne morejo izključiti nevarnosti dodatnih plazov.

V delih Avstrije je ta mesec zapadlo že štirikrat več padavin kot običajno v celem novembru. To med drugim velja za območje Špitala ob Dravi, je pojasnil Thomas Wostal z avstrijskega Centralnega zavoda za meteorologijo in geodinamiko. Težava je, da se trenutno topel zrak z juga in mrzel zrak s severa mešata nad Sredozemskim morjem in tako nastajajo območja nizkega tlaka, zaradi Alp pa nastanejo na območju med Lienzom in Benetkami močne padavine, je dejal za nemško tiskovno agencijo dpa.

Na območju Lienza na Tirolskem je v zadnjih treh dneh zapadlo 206 milimetrov dežja, toliko padavin naenkrat zapade le vsakih 40 do 50 let. Največ dežja pa je padlo v kraju Kornat na Koroškem, kjer so od petka do ponedeljka namerili 277 milimetrov padavin.