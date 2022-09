V Nemčiji zabeležili rekordno inflacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene energije so se septembra v primerjavi s septembrom lani podražile za 43,9 odstotka. Močno so poskočile tudi cene hrane, v povprečju v letni primerjavi za 18,7 odstotka, kažejo podatki Destatisa.

V statističnem uradu sicer menijo, da se je inflacija zvišala tudi zaradi izteka dveh državnih subvencijskih ukrepov, in sicer na gorivo in vozovnice za javni promet, te so nekaj mesecev stale le devet evrov.

Inflacija je bila v Nemčiji precejšnja tudi na mesečni ravni. Po harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin (CPI) se je septembra v primerjavi z avgustom zvišala za 1,9 odstotka.

Glede na harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICP), namenjen merjenju sprememb cen, ki jih gospodinjstva v EU plačujejo za blago in storitve, je bila medtem stopnja letne inflacije v Nemčiji septembra po prvih podatkih pri 10,9 odstotka, mesečne pa pri 2,2 odstotka.

Srednjeročni cilj Evropske centralne banke (ECB) je inflacijo oziroma HICP ohranjati na ravni okoli dveh odstotkov.