V Nemčiji sprožili eno največjih policijskih akcij v povojni zgodovini

Policijska akcija poteka v skupno dvanajstih nemških deželah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skupaj v akciji, ki jo vodi državno tožilstvo v Frankfurtu, sodeluje več kot 1.500 policistov. Preiskali so že več kot 60 stanovanj in poslovnih objektov.

Akcija naj bi bila v prvi vrsti uperjena proti kriminalni združbi iz "četrti rdečih luči", v kateri naj bi bilo med 15 in 20 nemških in tajskih državljanov. Obdolženi so trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja in izkoriščanja prostitutk, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal predstavnik policije. V Nemčijo naj bi iz Tajske pripeljali več sto žensk in transseksualcev.

Glavna obdolženka naj bi bila 59-letna Tajka

Policija ob trgovini z ljudmi, zvodništvu in prisilni prostituciji tajskih državljank preiskuje tudi ponarejanje vizumov. Po poročanju dpa so prijeli več kot sto osumljencev. Glavna obdolženka pa naj bi bila 59-letna Tajka, ki živi v kraju Siegen v deželi Severno Porenje-Vestfalija. Samo v tem mestu naj bi prijeli osem osumljencev.

Po navedbah nemške policije gre za eno njihovih največjih akcij hišnih preiskav v zgodovini povojne Nemčije. To je izpostavil tudi notranji minister Seehofer, ki je pohvalil "akcijo brez primere". "Na stotine žensk in moških je bilo žrtev brezsramnih tihotapcev z ljudmi," je dejal. "Tem brezobzirnim dejanjem in spolnemu izkoriščanju gnusnih razsežnosti smo danes naredili konec," je še dodal minister.