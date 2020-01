V Nemčiji aretirali medicinsko sestro, ki naj bi zastrupljala dojenčke

Nemški policisti so aretirali medicinsko sestro, ki naj bi v bolnišnici v Ulmu zastrupljala dojenčke. Osumljena naj bi z morfijem zastrupila pet nedonošenčkov, ti so preživeli, zaradi incidenta pa naj ne bi imeli dolgotrajnih posledic.

Žensko so priprli v sredo, potem ko so preiskovalci v njeni omarici v bolnišnici našli brizgalko z materinim mlekom in sledovi morfija, poroča STA.

Dojenčki, ki so bili v času incidenta, 20. decembra lani, stari od enega dne do enega meseca, so bili nameščeni v isti sobi in so skoraj istočasno nenadno začeli težje dihati. "Samo zaradi hitrega odziva osebja so lahko rešili vseh pet življenj," je po pisanju STA na novinarski konferenci dejal šef ulmske policije Bernhard Weber.

Medicinske sestre, ta krivdo zanika, še niso obtožili, a ji grozi petkratna obtožba zaradi poskusa uboja.

V bolnišnici so sicer sprva mislili, da dojenčki trpijo zaradi okužbe, kar so nato po testih hitro ovrgli. So pa testi pokazali na ostanke morfija, pri čemer sta ga imela predpisanega le dva od petih dojenčkov.