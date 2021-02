V napadu na konvoj ubita italijanski veleposlanik in karabinjer

Attanasio je umrl v bolnišnici, kamor so ga prepeljali, potem ko je bil ustreljen v napadu na konvoj Združenih narodov. Po poročanju Anse je šlo za konvoj mirovne misije Združenih narodov (ZN) v DR Kongo, imenovane Monusco, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa za konvoj Mednarodnega programa za hrano (WFP). V koloni vozil, v kateri se je peljal veleposlanik, naj bi bil po nekaterih navedbah tudi vodja delegacije Evropske unije v DR Kongo.

Konvoj napadli pripadniki ene od milic in ga hoteli oropati

Vozila so bila na poti iz mesta Goma, prestolnice nemirne province Severni Kivu, v slikovito mesto Bukavu ob jezeru Kivu. Po lokalnih virih naj bi konvoj okoli desete ure dopoldne po lokalnem času z lahkim orožjem napadli pripadniki ene od tamkajšnjih oboroženih skupin in ga hoteli oropati.

Napad se je zgodil pri kraju Kanyamahoro, na območju pogorja Virunga med DR Kongo, Ruando in Ugando, kjer deluje več tovrstnih skupin. Poleg veleposlanika naj bi bila ubita še njegov šofer in varnostnik. Tako italijansko zunanje ministrstvo kot tudi italijanski zunanji minister Luigi Di Maio sta že potrdila incident in ob tem izrazila globoko obžalovanje. Di Maio je zaradi dogodka tudi predčasno zapustil današnje zasedanje zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Na opoldanski tiskovni konferenci Evropske komisije so novice o napadu na konvoj ZN in smrti italijanskega veleposlanika označili kot grozljive in izjemno zaskrbljujoče ter zatrdili, da pozorno spremljajo dogajanje z delegacijo EU v DR Kongo. O dramatičnem dogajanju zdaj razpravljajo zunanji ministri EU, ki jim je o situaciji poročal visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell. Ta je že tudi izrazil sožalje Italiji, ZN in žrtvam nasilja v DR Kongo.