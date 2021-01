V Madridu v eksploziji uničena večnadstropna stavba

Eksplozija je odjeknila okoli 15. ure. Na prizorišče v središču španske prestolnice so pohiteli gasilci in reševalci. Iz ruševin so potegnili truplo 85-letne ženske in truplo moškega, čigar identiteta še ni znana. Ranjenih je bilo še osem ljudi, med njimi ena oseba huje, navaja STA.

Vzrok eksplozije še ni znan, za zdaj pa domnevajo, da je šlo za eksplozijo plina. "Vse kaže na to," je povedal župan. Glede na posnetke prizorišča se je zrušilo skoraj vse pročelje stavbe na cesti Calle de Toledo v središču mesta. "Bila je grozna eksplozija, ruševine so letele po zraku," je za špansko televizijo povedal eden od domačinov. Španski mediji poročajo, da so evakuirali prebivalce bližnjih stavb, med njimi je tudi dom starejših, še piše STA.